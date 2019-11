Österreichische Banken sind seriös

Wenn ich in den SN lese, dass ein Pongauer wahrscheinlich Internetbetrügern aufgesessen ist und dabei möglicherweise 300.000 Euro verloren hat, dann macht mich das traurig, aber auch wütend zugleich. Warum wütend? Weil das vom Misstrauen in die österreichischen Banken zeugt, das völlig unberechtigt ist, denn die sind allesamt seriös und effizient. Wenn heutzutage jemand hohe Zinsen oder Erträge verspricht, ist höchste Gefahr in Verzug, denn die gibt es nicht, weder in Österreich noch in London - der EZB-Zinspolitik geschuldet.

Laut Kiminalstatistik der Salzburger Landespolizei soll es sich ja um keinen Einzelfall handeln, sondern um mehr als tausend derart gelagerte Anzeigen im Jahr 2018 handeln.

Ich kann nur an alle potentiellen Anleger appellieren: Geht mit eurem Geld zur Bank und schaut dem Berater in die Augen. Das gibt Vertrauen und Sicherheit.



Josef Blank, 5061 Elsbethen