Österreichische Gesundheitskasse

Zu "Ein weiterer schwarzer Tag für die SPÖ" (SN vom 14. 12.):

Wenn man in Betracht zieht, dass die Arbeitnehmer und Pensionisten 70 Prozent und die Arbeitgeber lediglich 30 Prozent der Beiträge leisten, ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum die Arbeitgeber neben den Arbeitnehmern künftig in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), also in der Krankenversicherung der Unselbstständigen, paritätisch vertreten sind. Das bedeutet einerseits für die Wirtschaft, wie Frau Baldinger völlig richtig ausführt einen Machtzuwachs, andererseits werden aus meiner Sicht die Arbeitnehmervertreter mit dieser Maßnahme zum Teil entmachtet.

Erfreulich ist hingegen, dass die von Türkis-Blau geplante Zugriffsmöglichkeit der Regierung auf die Selbstverwaltung als unzulässig erkannt wurde. Somit können die Interessen der Versicherten wie bisher ausschließlich durch die Vertreter der Sozialpartner wahrgenommen werden, und dem Staat obliegt lediglich eine Aufsichts- und Kontrollfunktion. Konkret wird damit gewährleistet, dass die selbstverwaltete Sozialversicherung, als Baustein einer lebendigen Demokratie, auch künftig die Beitragsgelder der Versicherten treuhändisch ohne Einflussnahme der Politik verwalten kann. Und letztlich finde ich es im Hinblick auf die Tatsache, dass die Senioren ein Drittel der Krankenversicherungsbeiträge aufbringen bedauerlich, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Forderung des Seniorenrates, den Pensionisten und Pensionistinnen in den Organisationen der Sozialversicherung ein Mitspracherecht einzuräumen, zurückgewiesen hat.

Im Übrigen stimme ich in dieser Angelegenheit mit der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner voll und ganz überein, die gemeint hat, "Was verfassungsrechtlich möglich ist, ist nicht zwangsläufig gut, wobei der VfGH-Spruch selbstverständlich zu respektieren sei."

Herbert Stocker, 5020 Salzburg