Sehr geehrte Redaktion! Offenbar ist die österreichische Verfassung in einigen Punkten doch ergänzungswürdig. Seit März frage ich mich, warum nicht ein Instrumentarium zur Verhängung eines Alarm- oder/und Ausnahmezustands eingeführt wird; aufgrund dessen könnten notwendige Maßnahmen rasch und rechtlich einigermaßen unkompliziert implementiert werden (wie etwa jetzt in Slowenien oder Spanien). Meines Wissens kennt eine Vielzahl an europäischen Verfassungen solch eine Grundnorm.







Mag. Klaus Stanzer, 8010 Graz