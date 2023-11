Österreichisches Gas als Brückenlösung

Die Ukraine will den Vertrag für die Gasdurchleitung von Russland nach Europa, der 2025 ausläuft, nicht mehr verlängern. Die beiden anderen Leitungen (Nordstream und die Jamal-Pipeline durch Polen) stehen nicht mehr zur Verfügung. Derzeit benötigen nicht nur 900.000 Haushalte in Österreich Gas zum Heizen, sondern vor allem die Wirtschaft ist noch auf Gas aus Russland angewiesen

Der Ausbau von erneuerbarer Energie findet (teils durch langsame Bewilligungsverfahren) nicht so schnell statt wie gewünscht und die Regierung in Person von Frau Ministerin Gewessler ist säumig, und hat bisher keine Lösungen für das anstehende Problem aufgezeigt.

In Niederösterreich und in Salzburg verfügt Österreich über Schiefergasvorkommen, die Österreich bei einem Abbau für ca. 30 Jahre versorgen können. Wenn es diese Ressourcen im eigenen Land gibt, so stellt sich die Frage, warum diese nicht genutzt werden. Die Montanuniversität in Leoben hat dazu eine umweltfreundliche Fördermethode entwickelt, welche es verhindert, dass die Böden vergiftet werden müssen.

Durch Schaffung dieser sauberen Alternative zu den russischen Gaslieferungen und zu dem überteuerten Flüssiggas aus den USA und aus den Golfstaaten, welches mit Tankern angeliefert werden muss, könnte leichter eine Versorgungsstabilität erreicht werden. Es ist ein Gebot der Stunde, dieses österreichische Gas als Brückenlösung zu fördern, gleichzeitig ist die Erhöhung der CO₂-Bepreisung für das kommende Jahr komplett auszusetzen, damit die Energiekosten nicht wieder explodieren und dies die Inflation in lichte Höhen treibt!

Sepp Fritzenwallner, Landesobmann WLS, 5020 Salzburg