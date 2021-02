Für die Ausführungen zum Thema "Österreichs Föderalismus" von Alexander Purger (SN, 10.02.) großes Lob. Es ist sein Ausflug in die Entstehungsgeschichte, aber auch in den Freiheitsdrang der Tiroler. Das der österreichische Föderalismus im Verhältnis zu unseren Nachbarn fehlerhaft ist, zeigen die Ausführungen klar auf und es ist gut das dies in dieser sachlichen Form aufgezeigt wird. Wir sind geneigt, die Vorgangsweise bei unseren Nachbarn zu beobachten und uns über deren Vorgangsweise zu wundern, ohne zu bedenken dass, deren Verfassungsform eine andere Grundlage hat. Alexander Burger für seine fundierten Ausführungen großes Lob. Nur ob die hochlöbliche Politik gewogen ist, diesen Konstruktionsfehler zu beheben, zweifle ich an.





Helmut Auer, 5071 Wals