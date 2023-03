Österreichs Neutralität noch aktuell?

Ganz zu verstehen ist die hitzige Debatte ob Selenskyj bei uns im Parlament reden darf oder nicht, und die Haltung der FPÖ dazu, nicht.

Wenn man Österreichs Neutralität so interpretiert wie fälschlicherweise die FPÖ, dann ist deren Haltung dazu nur konsequent. Sieht man das Kriegsgeschehen jedoch wie die meisten Österreicher/-innen als schrecklichen Überfall Russlands auf die Ukraine, zu dem man nicht schweigen darf, dann kann man sich auch die Nöte, dargelegt von deren Präsidenten, auch in einem bündnisfreien Land anhören. Allerdings mit der Konsequenz, dass Österreich eben nicht mehr die Neutralität früherer Jahre vor sich herträgt. Das gilt allerdings dann für die Vertreter aller "Helft-der-Ukraine"-Fraktionen.

Übrigens, der wahre Skandal diese Tages war nicht der Auszug der Freiheitlichen, sondern das lange Verschweigen des Fernbleibens einer erheblichen Anzahl an SPÖ-Abgeordneter während der Rede, durch den ORF, zum Beispiel in der Mittags-ZIB.





Reinhard Kaske, 1130 Wien