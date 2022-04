Österreichs Regierung braucht einen Plan B oder C

Dass Vladimir Putin kein verlässlicher Partner ist hat sich schon mehrmals bewiesen und für diese Einschätzung muss man keinen Expertenstatus innehaben. Insofern verwundert es, dass sich Europa (und damit leider auch Österreich) über Jahre hinweg in eine derartige Abhängigkeit von Öl und Gas manövriert hat. Noch vielmehr verwundert aber, wie "überrascht" und völlig "überrumpelt" sich gewisse Volksvertreter nun über die drohenden Lieferstopps zeigen. Wäre das nicht schon längst vorhersehbar gewesen? Aber noch mehr verwundert ein Interview zwischen Armin Wolf und Leonore Gewessler, in welchem diese behauptet, man werde sich an einen Tisch setzen und Lösungen finden, sobald Österreich betroffen wäre.

Wäre es nicht sinnvoll, rechtzeitig einen Plan B, C oder D anzudenken? Aber wissen Sie, was mich am meisten schreckt, verwundert und empört? Polen als nun erstes betroffenes Land hat seine Gasreserven mit 76 % gefüllt. Unsere ehrenwerte Regierung, alles voran Energieministerin Leonore Gewessler, will die Bevölkerung beruhigen und präsentiert voller Stolz, dass der österreichische Gasspeicher zu 16 % gefüllt sei. Ehrlich- würde die Privatwirtschaft von solchen Experten geführt werden, unsere Wirtschaft würde wohl schon lange völlig darnieder liegen.

Markus Brunner, 5071 Wals