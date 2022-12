Österreichs Veto gegen Schengen-Erweiterung

Ich gratuliere der Bundesregierung zum Veto bei der Schengen-Erweiterung. Endlich hat Österreich Flagge gezeigt. Vielen Nebochanten in Brüssel ist unsere Sicherheit egal. Es darf keine Erweiterung geben, solange nicht das Schengener Abkommen an die Praxis angepasst wird. Im Durchführungsübereinkommen werden die Binnengrenzkontrollen abgebaut, jedoch Maßnahmen für die Kontrolle der Schengen-Außengrenze vernachlässigt. Ohne die Möglichkeit von Zurückweisungen sind auch verstärkte Grenzkontrollen ziemlich sinnlos.

Bundeskanzler Nehammer hat recht, wenn er sagt: "Solange 75.000 Fremde unregistriert im Osten Österreichs ankommen, ist das ein Sicherheitsproblem, und das muss endlich gelöst werden". Wir brauchen Facharbeiter, aber keine Schläfer in der sozialen Hängematte. In Sachen Sicherheit und Schutz der Bevölkerung versagt die EU vollkommen und sie wird für Österreich schön langsam ein Sicherheitsrisiko.





Kurt Gärtner, 4600 Wels