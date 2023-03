ÖVP: Der Klimawandel wird bagatellisiert

Mit seiner "Rede zur Nation" hat sich der Bundeskanzler selbst entlarvt. Ein eher peinliches Elaborat, das aber in der ÖVP eifrigst beklatscht wurde. Martin Stricker betitelt seinen fundierten Leitartikel der heutigen SN zurecht mit "Die ÖVP ist eine Gefahr für das Klima".

Unter Nehammer entlarvt sich diese ÖVP als das, was sie in den letzten Jahrzehnten geworden ist. Es wird der Klimawandel bagatellisiert, wenn nicht geleugnet, so wie es die FPÖ immer schon und bis heute praktiziert hat. Wissenschaft wird herabgewürdigt, Schwurblern das Wort überlassen. Nein, nicht alle Bürger/-innen und Wähler/-innen lassen sich durch kosmetische Lippenbekenntnisse zum Klimaproblem täuschen. Wie viel Versprechungen wert sind, hat sich in Niederösterreich gezeigt, wo es jetzt eine Koalition mit einer FPÖ gibt, noch dazu dem äußersten rechten Rand unter Udo Landbauer. Die Plakate von Frau Svazek hier sind an Grauslichkeit nicht zu überbieten. Man fühlt sich an die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnert. Ich zolle den Klimaklebern mehr Respekt als den aus Machtgelüsten agierenden Politsesselklebern.

Allein die Sendung "Thema" gestern im ORF müsste die Alarmglocken schrillen lassen. Bauern fühlen sich von der Politik völlig im Stich gelassen. Der Wassermangel ist bereits jetzt ein Problem. Es liegen genug Vorschläge auf dem Tisch. Ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Bevölkerung auch mit gewissen Einschränkungen einverstanden ist. Davon ist aber selten die Rede. Österreich ist beim CO2-pro-Kopf- Ausstoß im traurigen europäischen Spitzenfeld. Das Argument und die Ausrede, es ist eh schon alles egal, da wir nur ein kleines Land sind, läuft ins Leere. Tempo 80/100 geht auch in anderen Ländern.

Bei Urnengängen diesen Parteien die Stimme zu verweigern ist eine Möglichkeit, um den Klimaschutz voranzubringen.





Andrea Niessner, 5020 Salzburg