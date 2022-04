ÖVP: Fehlende Unschuldsvermutung

Ich bin mit der Glosse "Die ÖVP kann eigentlich nur noch abklopfen" (SN v. 1. 4.) des Herrn Redakteur Purger so gar nicht einverstanden und darf begründen, weshalb nicht.

Die öffentliche Meinung über die ÖVP wird heute überwiegend von "Chats", Bruchstücken aus privater Konversation, die überwiegend auf dubiose Weise beschafft und rechtswidrig publik gemacht worden sind, bestimmt. Es war dies der Stoff, mit dem sich der Ibiza-Untersuchungsausschuss überwiegend befasst hatte. Aber hätte laut unserer Verfassung für Untersuchungsausschüsse nicht gelten müssen, dass nur bestimmte abgeschlossene Vorgänge im Bereich der Vollziehung des Bundes Gegenstand von Untersuchungen sein können (Art. 53 Abs. 2 B-VG)? Und wie weit waren in diesem Gremium tatsächlich obrigkeitliche Vollzugakte Prüfungsgegenstand gewesen? Wo waren und sind die singulären anzuklagenden Korruptionstatbestände? Und gilt nicht seither für die in Frage stehenden ÖVP-Politiker die uneingeschränkt Schuldvermutung? Es ist dies für einen Rechtsstaat ein bedenklicher Befund.

Wenn der Herr Purger nunmehr meint, die ÖVP könne bei gegebener Sachlage nur mehr "abklopfen", dann ist dies für mich das stillschweigende Eingeständnis, dass das Medium SN seine eigentliche Aufgabe, Klartext zu schreiben, aus den Auge verloren hat. Sie scheint mir von der herrschenden Korruptionsparanoia auf bedenkliche Weise infiziert zu sein…

Dass es bei der derzeitigen Agitation gegen Sobotka und seine Vorsitzführung im Untersuchungsausschuss primär darum geht, einen für die Opposition unbequemen Vorsitzenden abzuschießen, müsste eigentlich klar sein. Sie ist überdies ein eklatantes Bespiel für obige, von mir als fehlend konstatierte Unschuldsvermutung.





