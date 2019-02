ÖVP-Machterhalt

Zum Leitartikel (SN vom 14.2) von Manfred Perterer: "Wie viele Gasteigers gibt es in der ÖVP?"

Wahrscheinlich denken viele Politiker in der ÖVP so wie Gasteiger, aber sie handeln lieber nach den Motto, "Hände falten, Goschn halten und dürfen uns dafür weiter am Futtertrog der Republik bedienen!"

Bezeichnend dazu die Aussage von Ex-Landeshauptmann Schausberger: "Diese Attacke von Gasteiger ist ganz im Stile der Uralt-ÖVP, dies dann dazu geführt hat, dass die ÖVP bei 20 Prozent gelandet ist."

Faktum ist, um an der Macht zu bleiben, vergisst man schnell mal christlich-sozial, demokratische Werte.

Reinhold Moosbrugger, 5084 Großgmain