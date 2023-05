ÖVP mit FPÖ - ein Trauerspiel der Politik in Salzburg

Das ohnehin schon politkverdrossene Wahlvolk verfolgt die Machtspiele nicht als Schwarz-Blaue Polit-Festspiele! Dies alles ist ein Trauerspiel für eine Politik die nachhaltig an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verliert. LH Wilfried Haslauer versicherte im Wahlkampf das "Hass, Neid, Boshaftigkeit, Gemeinheit" nicht die Politik im Lande bestimmen soll. Haslauers Umfaller, um nicht Kniefall zu sagen, zeigt wieder einmal den Wert von Wahlkampfansagen. Lügenhaftes taktieren und täuschen der Wähler/-innen. Die ÖVP als Hauptdarstellerin in diesem Trauerspiel wollte die SPÖ wohl als Statisten auf die Bühne holen. Das war Egger und Co zu wenig und nun versucht eine schwächelnde SPÖ als Opposition sich stark zu machen. Die Hoffnung stirbt zu letzt. Aber auch bei der SPÖ stimmten die Vorwahlaussagen von "kann mehr" und Verhandlungsbereitschaft mit allen, also auch mit der FPÖ "keine Berührungsängste" nicht. Sowohl Schwarz wie Rot haben Protestwähler zur FPÖ und insbesondere zur KPÖ plus förmlich getrieben. Als politisch aktiver Bürger warte ich nun in der ersten Reihe fußfrei, bis Haslauer mit der Kickl Trabantin seine blauen Wunder erlebt.

Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg