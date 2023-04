ÖVP stürzt ab - ist es eine Abstrafung?

Die eigentlichen Fragen sind bisher nicht gestellt worden: Was ist der Grund für den FPÖ-Wahlerfolg? Etwa der Beitrag, den diese Partei zur Problemlösung während der Corona-Pandemie geleistet hat? Ich sehe da nichts Positives. Außer sinnloser Obstruktion und dubiosen Behandlungsempfehlungen (Pferdeentwurmungsmittel) war da nichts. Oder ist der Grund für das überraschende Abschneiden der Blauen in der Putin-freundlichen Einstellung des Herren Kickl und seiner Entourage sowie in der ablehnenden Haltung zu Hilfsmaßnahmen für die überfallene Ukraine zu sehen. Wenn das so wäre, wäre das alles in allem kein Renommee für unser Land.

Landeshauptmann Haslauer hat von einem Malus für die Regierenden gesprochen. Auch Manfred Perterer spricht in seinem Leitartikel (SN, 24. April) davon, dass Regierende grundsätzlich abgestraft werden. Eine Antwort darauf, warum das so ist, gibt er nicht. Auch mit dieser Frage sollte man sich auseinandersetzen.

Ist dieses Phänomen nicht der überwiegend negativen politischen und gesellschaftlichen Berichterstattung der Medien geschuldet? Eine solide Regierungsarbeit, wirtschaftliche Erfolge, soziale Versorgungs- und Sicherheitsleistungen für die Bevölkerung, annähernd Vollbeschäftigung, wie sie Salzburg aufzuweisen hat, fanden und finden keine Würdigung. Dafür beherrschen ziemlich ausschließlich negative Themen wie Klimaängste, Inflation und Teuerung, Wohnungsnot und Mietpreiserhöhungen, Notstände in Einzelfällen den öffentlichen Diskurs, deren Lösung überwiegend nicht im Gestaltungsbereich einer Landesregierung liegt. Dafür wäre von den Staatsbürgern mehr Eigenfürsorge und Eigenverantwortung wäre einzufordern.

Es wäre mehr nüchterne, faire und sachliche Berichterstattung - auch im Interesse der Regierenden - wünschenswert. Eine gesteigerte Fokussierung auf ungelöste und nur langfristig zu bewältigende Problem verunsichert.





Dr. Rudolf Pöschl, 5232 Kirchberg