ÖVP überholt Grüne?

Es sollte nichts Schlimmeres unserem Land passieren, wenn sich die ÖVP so weit bewegt, dass frischer Wind in die Boden-, Wohnungs- und Verkehrspolitik kommt. Sind doch die ehemaligen ÖVP-Programme einer ökosozialen Marktwirtschaft längst verblasst, scheint sich die Salzburger ÖVP diesen ehemaligen Perspektiven noch zu erinnern. Ja, die Politik muss die Zeichen der Zeit erkennen und es ist gut für das Land, wenn sich die Regierungsparteien und die Opposition das zu Herzen nehmen.

Dass sich die kleinen Regierungspartner Grüne und Neos zumindest medial schwer tun, sich aus dem Schatten der ÖVP hervorzutun, ist allzu verständlich. Davon abzuleiten, dass u. a. Landesrat Heinrich Schellhorn mit dem Tretroller hinterher rollt, macht sich plakativ (Wizany) ganz gut, entspricht aber real nicht den Gegebenheiten. Eine Vordenker- und Gestalterrolle zu haben ist zwischendurch eine undankbare, aber für jede demokratische Entwicklung unabdingbare.

Gut wenn die Salzburger Landesregierung Mut beweist. Sie könnte sie sich ja beim bayerischen Nachbarn etwas Anleihe nehmen. So z. B. dass die Baubehörde nicht beim Bürgermeister, sondern beim Bezirk liegt. Landwirtschaftlicher Grund in Bauland nur umgewidmet wird, wenn 50% für sozialen Wohnbau zu sehr günstigen Preis zur Verfügung gestellt werden, also der Spekulation etwas entgegen gewirkt wird. Oder der Blick nach Südtirol, was die Verkehrspolitik betrifft.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer weiß das und ist geschickt genug, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Das hat er rückblickend bestens bewiesen. Er hat mit Schwarz-Grün-Pink in den richtigen Farbtopf gegriffen, was ihm einige aus den eigenen Reihen und vor allem FPÖ und SPÖ verübelt haben. Vorarlberg hat bewiesen, dass gute Arbeit von einem kleineren Partner durchaus von den Wählerinnen und Wähler goutiert wird. Möge es in Salzburg durch eine gute Arbeit für das Land und seine Zukunft ebenso sein.

Anton Wintesteller, 5201 Seekirchen