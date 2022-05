Offene Diskussion über Neutralität gefordert

Frau Dr. Irmgard Griss, Ex-Richterin und Ex-Politikerin, gebührt meiner Meinung nach Dank und Anerkennung für Ihr immer wieder engagiertes öffentliches Auftreten bei Unzulänglichkeiten in der österreichischen Politik.

Sie hat auch diesmal vollkommen Recht, wenn sie uns Bürger/-innen auf den gefährlichen Umstand aufmerksam macht (SN v. 12. 5.), dass sich unsere bisherige Neutralität inzwischen überlebt zu haben scheint und dass wir offenbar lieber auf sog. Luftschlösser als auf die Realität bauen. Ja zu einer ehrlichen und offenen diesbezüglichen Diskussion, ohne politische und prinzipielle Vorbehalte in unseren politischen Parteien. Mit dem Mut zu einem offenen Ausgang am Ende.

Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt