Offener Brief an Bürgermeister Dipl.-Ing. Harlad Preuner

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Da Sie ja selbst großen Wert auf höflichen und respektvollen Umgang der Bürger mit der Behörde legen, andererseits aber schriftliche Bitten um einen Termin in einer für uns wichtigen Angelegenheit seit fast viereinhalb Monaten unbeantwortet lassen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in dieser Form an Sie zu wenden.

Im Stadtsenat vom 16. 7. 20 wurde ein für uns empörendes Scherbengericht gegen den Verein und unsere Arbeit abgehalten und durch das Amt polemische und zum Teil tatsachenwidrige Behauptungen aufgestellt, ohne dass man vorher vom Amt oder vom Senat angehört wurde. Aus den Medien haben wir erstmals von der Kürzung der für den Betrieb des Tierheimes notwendigen Subvention erfahren. Darüber hinaus haben Sie im Nachhinein in den Medien mehrfach von Problemen mit dem Tierheim gesprochen, ohne jemals selbst zu sagen, worin diese liegen sollten, was wir als kreditschädigend (wir brauchen Spenden und Legate) empfinden.

Die Probleme liegen nicht bei uns, sondern beim Amt, welches in letzter Zeit vermehrt gefährliche Hunde beschlagnahmt hat, obwohl durch diese Beschlagnahmen die Raumkapazität im Tierheim überschritten wurde.

Wir haben den Verwahrungsvertrag mit dem Land seit Jahren auf Punkt und Beistrich erfüllt, die im Gesetz vorgeschriebenen Überprüfungen haben seit zehn Jahren weder Beanstandungen noch zusätzliche Auflagen ergeben. Obwohl das Land in dem Vertrag ausdrücklich forderte, dass bei Beschlagnahmungen, die nicht nach dem Tierschutzgesetz erfolgen, vertragliche Regelungen mit der Stadt notwendig sind, weigert sich das Amt seit zehn Jahren, diese Angelegenheit zu regeln. Trotzdem haben wir Hunde, die nach dem Landessicherheitsgesetz bzw. nach dem Seuchengesetz behördlich beschlagnahmt worden waren im Interesse der Tiere aufgenommen und dadurch der Stadt über viele Jahre erhebliche Kosten zu unserem Nachteil erspart (u. a. freiwillig zwei vom ATA als gefährlich bezeichnete Hunde mit neun Welpen, aus dementsprechenden problematischer Mixzüchtung).

Die im Senat vom Amt aufgestellte Behauptung, wir würden "weil wir die Hunde so lieben", nicht einmal Welpen vergeben, entbehrt jeder Grundlage. Zum Zeitpunkt dieser Behauptung waren von den o. a. neun Welpen bereits fünf vergeben, zwei weitere folgten. Die Vergabe vom Amt als gefährlich eingestufte Hunde ist äußerst schwierig und zeitaufwendig, weil damit auch entsprechende Haftungen für den Verein entstehen können. Training und Sozialisierung solcher Tiere erfordern erfahrene Fachleute und viel Zeit. Der Erfolg ist nicht immer garantiert, was das

Amt einfach nicht akzeptieren will.

Wo aber liegen die von Ihnen behaupteten Probleme, das Amt und die Stadt unterstützen uns nur unzureichend und stellen Forderungen auf, die notwendige vertragliche Teilregelung wurde bisher immer wieder abgelehnt. Wir warten immer noch auf die vom Land schon vor zehn Jahren geforderte vertragliche Lösung mit der Stadt. Auf Ihre seinerzeitige schriftliche Belobigung unserer Arbeit, auch durch Ihren Vorgänger, haben Sie offensichtlich vergessen.



Tierschutzverein für Stadt und Land Salzburg über Auftrag des Vorstandes Dr. Eckehart Ziesel,