Offener Brief an Bürgermeister Harald Preuner

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, über Ihre Aussage in den SN vom 18.11.2019, S. 9, bezüglich der uns von Ihnen verbindlich zugesagten Anbindung der Rennbahnsiedlung an den öffentlichen Verkehr sind wir alle äußerst verwundert, enttäuscht und verärgert!

Sie haben uns sehr wohl mit Handschlag zugesagt, dass ab Herbst 2019 die seit 50 Jahren überfällige Busverbindung von unserer Rennbahnsiedlung zum Äußeren Stein realisiert wird. Zur Richtigstellung Ihrer Aussage halten wir noch fest, dass wir das uns von Herrn Fuchs und dem Taxi-Innungsmeister vorgeschlagenen Ruftaxi zum Aigner Bahnhof einstimmig abgelehnt haben, weil wir 1. eine Verbindung in die Innenstadt benötigen und nicht stadtauswärts, und 2. einen Bus haben wollen, der Kinderwagen- und Rollstuhl-tauglich ist.

Wollen Sie, Herr Bürgermeister, nun endlich zu Ihrer Zusage stehen, oder müssen wir für unser berechtigtes Anliegen öffentlich demonstrieren? Es wäre hoch an der Zeit, dass sich Politiker endlich an die Zusagen halten, die vor der Wahl getätigt werden und nicht auf spätere Zurufe von Lobbyisten hören!

Was überhaupt den öffentlichen Verkehr in Salzburg angeht, möchten wir Ihnen und allen dafür Verantwortlichen dringend empfehlen, sich vom hohen Schloss einmal in das tägliche Salzburger Verkehrschaos zu begeben.

Wer braucht eigentlich eine Erweiterung der Mönchsberggarage? Für Salzburger Autofahrer sind genügend Stellplätze vorhanden, und Touristen sollten besser ihre Busse und Autos am Stadtrand parken können und mit Zubringer-Öffis in die Stadt kommen. Am Stadtrand könnte es dann freundliche Imbiss-Stuben geben sowie einen Zubringerbus alle zehn Minuten. Dann könnte unsere schöne Stadt im wahrsten Sinn endlich dankend aufatmen!







Stefanie Pflanzer, Peter Denifl, 5020 Salzburg