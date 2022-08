Offener Brief an den Medienreferenten des Erzbischofs

Sehr geehrter Herr Vereno, Ihre öffentliche Empörung über die durchwegs moderat vorgebrachten Stimmen gegen die (auch in meinen Augen völlig abwegige) "Jungfrauenweihe" finde ich unangebracht: Denn sie waren weder "bevormundend, aggressiv, erschreckend oder entlarvend", sondern sehr berechtigt: Religion ist Privatsache. Wer nicht beurteilt werden möchte, sollte andere Menschen mit seinem persönlichen Glauben nicht derart aufdringlich behelligen.

Eine Frau, die ihre Anbiederung an eine durch und durch patriarchale Konfession und deren zölibatäre Würdenträger derart exhibitionistisch zelebriert, die ihre Missachtung einer natürlich gelebten Sexualität provokant zur Schau stellt und die mühsam errungenen Schritte zur Gleichberechtigung damit öffentlich ignoriert, darf sich über kritische Einwände nicht wundern. Für mich ist die Beteiligung so vieler Zuschauer an dieser "sozialen Funktionsstörung" irritierend.



Waltraud Prothmann-Seyersbach, 5020 Salzburg