Offener Brief an die Leitung der Salzburger Festspiele

Sehr geehrte Frau Dr. Rabl-Stadler, sehr geehrter Herr Hinterhäuser!

Überrascht, erstaunt, ein wenig ungläubig und doch auch zaghaft erfreut, haben wir das diesjährige Motto der Salzburger Festspiele begrüßt: Gerade uns, die wir seit Jahren als Bürgerinitiative für die Bewahrung des wunderschönen Naturschutzgebiets am Fuße der Festung eintreten, haben die klugen Reden und brennenden Appelle zum dringend notwendigen Sinneswandel sehr berührt. Und mit welch großer, scheinbarer Zustimmung haben all die Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt die Kritik am kapitalistischen System beklatscht!

Kann es denn wahr sein?

Der eklatante Widerspruch all dieser Bekenntnisse zu den profitorientierten Zielen kann wohl niemandem verborgen bleiben: Wie könnten sie mit dem öffentlich artikulierten Wunsch einer Festspielpräsidentin nach einem Ausbau der Mönchsberggarage vereinbar sein? Einem Projekt, das mit der Verhöhnung des Klimaschutzgedankens einhergeht und doch von fast allen derzeit in Salzburg regierenden Parteien betrieben wird?

In einer Bauzeit von mindestens zwei bis drei Jahren sollten tausende Tonnen Geröll aus dem Berg gefräst, mit täglich etwa hundert Schwertransporten durch ein bisher geschütztes Grünland und die viel zu engen Zufahrtswege befördert werden; dazu ist eine Dieseltankstelle auf dem als Erholungsgebiet beliebten Krauthügel geplant. Das alles, um den immer breiter werdenden Autos genügend Platz und Bequemlichkeit einzuräumen, um eine noch größere Schadstoffmenge in der Innenstadt zu hinterlassen?

Es ist, als wären jede Vernunft, jede Information, alles Wissen um die Folgen der Umweltbelastung, alle Bemühungen um den Klimaschutz, an den Politikern spurlos vorüber gegangen.

Wem nützt es, sehr geehrter Herr Hinterhäuser, wenn Sie von der "Erziehung des Herzens" sprechen? Davon, dass "Kunst politisch sein" müsse, dass man sich "durch nicht Handeln schuldig mache", wenn Sie in Wahrheit doch immer nur im Ungefähren bleiben, obwohl wir in Salzburg diesen sehr konkreten "Sündenfall" anzusprechen und zu revidieren haben?

Wollten die Festspiele in ihrem Anspruch ernst genommen werden, müssten dann nicht auch sie Verantwortung für das in dieser Stadt politisch Wirksame übernehmen? Sonst sind und bleiben auch sie, wie in Maxim Gorkis Drama, bloß von Konventionen gesteuerte "Sommergäste".





Ing. Roland Huber, im Namen der "BürgerInitiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage"