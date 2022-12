Offener Brief an Minister Rauch

Sehr geehrter Herr Minister Rauch, mein Name ist Martin Sommerauer und ich arbeite seit elf Jahren als DGKP auf einer Intensivstation, sieben Jahre davon auch mit der dazugehörigen Zusatzausbildung.

In diesen elf Jahren ist der Druck permanent gestiegen, das Klientel wird immer multimorbider, die Anzahl der Aufnahmen wird immer höher und nachdem die Personalressourcen abnehmen, versucht man dem mit einer Verkürzung der Verweildauer zu begegnen. Dieser erhöhte Durchlauf führt aber zu einer immer stärker werdenden Arbeitsbelastung des verbleibenden Personals.

Dienstpläne lassen sich nur durch zahlreiche Überstunden aufrecht erhalten, was das Privatleben ebenfalls negativ beeinflusst und eine ausreichende Regeneration immer schwieriger gestaltet.

In meinem beruflichen Umfeld sehe ich immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die dem nicht mehr standhalten können oder wollen. Und selbst bin ich auch an meinen Grenzen angelangt. So sehr, dass ich persönliche Hobbys wie meine freiwillige Tätigkeit als Rettungssanitäter, der ich 25 Jahre gerne und hochengagiert nachging, praktisch einstellen musste, um (noch)nicht auszubrennen.

Einer der Strohhalme, an die sich viele meiner Kollegen und Kolleginnen geklammert haben, war die groß angekündigte "Pflegereform", die dann heuer auch "beschlossen" wurde und deren Punkte wenig konkret und deren Umsetzung komplett im Dunkeln belassen wurde.

So ziemlich das konkreteste an dieser "Reform" war der Beschluss des "Pflegebonus", dessen Höhe bis zum Schluss ebenfalls im selbigen Dunkel gelassen wurde. Gerüchte hörte man von "2000 Euro", "ein Monatsgehalt" oder "niedriger vierstelliger Betrag". Manch einer zweifelte überhaupt an einer Umsetzung.

Nun wurde die Höhe des Betrags bekannt, gleichwohl ihn viele noch immer nicht auf dem Konto haben. Und eigentlich beschämt so ein Betrag, zumindest wenn man ihn als Wertschätzung gegenüber unserer Berufsgruppen sehen möchte. Noch schlimmer finde ich, dass viele Kollegen wie OP-Personal, MTD, Hilfs- und Reinigungspersonal, einfach durchs Raster fallen.

Viele sind aktuell hoch erzürnt und enttäuscht. Und dieser Zorn und die Enttäuschung kommt nicht nur von der geringen Höhe dieses Betrags. Sie kommt davon, weil es genau zeigt, wie die Politik mit den Gesundheits- und Pflegeberufen umgeht und mit welcher Wertschätzung und Dringlichkeit die Problematik behandelt wird.

Unser System ist knapp vor dem Kollabieren und das Personal an der Basis, das dieses durch ihren Einsatz zu verhindern versucht, wird mit Almosen abgespeist, anstatt dass starke und dringend notwendige Signale in Richtung Verbesserung der Arbeitsbedingungen gesetzt werden.

Es wäre tatsächlich hilfreicher gewesen, man hätte sich diese Farce gespart und hätte stattdessen am Grundeinkommen, an der Maximalarbeitszeit, an der Anerkennung von Berufskrankheiten und/oder dem Pensionsantrittsalter in Pflegeberufen gemacht und dieses auch kommuniziert.

Mir ist klar, dass sich die aktuelle Situation aus der Gesundheitspolitik der letzten 25 Jahren ergeben hat, in der leider aus Gier viele politische Fehlentscheidungen getroffen wurden, für die natürlich die aktuell Regierenden keinen Anteil hatten, aber nun ist es eben an ihnen, dem Ganzen eine andere Richtung zu geben!

Martin Sommerauer, 5121 Tarsdorf