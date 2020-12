Offener Brief des Elternvereins der VS Gnigl an die Politiker der Stadt Salzburg

Sehr geehrte Damen und Herren! Im September 2018 wurde der Bildungscampus Gnigl von der Stadt und ihren Politikern/-innen feierlich eröffnet. Obwohl durch den Elternverein bereits in der Bauphase darauf hingewiesen wurde, sind den zuständigen Damen und Herren spätestens seit der Eröffnung die Planungs- und

Ausführungsmängel des Schulgebäudes, des Turnsaals sowie des Außenbereichs bekannt.

Ebenfalls seit über zwei Jahren wurde von der Politik keiner dieser Mängel zur Zufriedenheit der Benutzer behoben. Die Liste der Mängel und Fehlplanungen lässt sich über mehrere Seiten ausführen. Um nur einen Teil dieser Mängel anzuführen, möchten wir die Lärm-/Schallproblematik in Klassenzimmern und im Speisesaal, die fehlenden Waschbecken in den Klassenräumen (besonders jetzt, in Zeiten von Corona ein Problem), die fehlenden Räume für die Nachmittagsbetreuung, den zu gering bemessenen Außenbereich für Sport, den Kindergarten im 2. Stock ohne eigene Sanitärräume, den Musikraum im Keller ohne Tageslicht sowie die Verkehrs- und Schulwegproblematik erwähnen.

Die Liste lässt sich beinahe endlos fortführen. Bis jetzt gab es lediglich verbales Bemühen seitens der Zuständigen, etwas zum Positiven zu verändern. Auch in Hinblick auf künftige, zentral gesteuerte Planungsprojekte wie das aktuelle Thema um die Sanierung der VS Lehen empfinden wir es als wichtig, dass die Mängel in Gnigl ernst genommen werden. Leidtragend sind im Endeffekt die Kinder und das ist im Interesse von Niemandem.

Wir fordern die Damen und Herren der Stadtpolitik, der SIG und des Magistrats hiermit auf, endlich ihrer Pflicht nachzukommen und die seit über zwei Jahre bekannten Mängel zu beheben und die beteiligten Personen (Lehrkräfte/ Kindergartenpädagoginnen) einzubeziehen.





Verena Hitsch,, Obfrau des Elternverein der VS Gnigl