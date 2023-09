Offener Brief zum Tempolimit auf der Tauernautobahn

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Frau Umweltlandesrätin,

Mein Schreiben erreicht sie durch ein Unbehagen, das eine ihrer politischen Entscheidungen bei mir ausgelöst hat und das eine Verständnislosigkeit in mir hinterlässt. Konkret spreche ich von der Aufhebung des flexiblen Tempolimits auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling. Auch wenn die EU - Grenzwerte (die übrigens um mehr als die Hälfte von der EU gesenkt werden sollen) für Stickstoffdioxid auf der Tauernautobahn "wahrscheinlich" nach der Aufhebung des flexiblen Tempolimits in den Folgejahren eingehalten werden können, empfinde ich die Aufhebung des 100-Tempo Limits als einen großen Rückschritt für das Land Salzburg. Das Tempolimit schützt vor Lärm, reduziert Emissionen, verbessert die Luftqualität und steht vor allem für einen positiven, vorangehenden Schritt für den Kilmaschutz. Der Klimawandel ist im vollem Gange und die Zeit drängt. Davon ist unser Bundesland nicht geschützt, sondern wird in Zukunft vielmehr darunter leiden. Gletscher schmelzen, der Schitourismus wird schon bald nicht mehr der Gleiche sein, verschobene Jahreszeiten, Hochwasser und vieles mehr sind schon heute Realität. Wir alle leben von unserer wundervollen Naturlandschaft, unserem sauberen Wasserüberfluss und unserer außergewöhnlichen Luftqualität. Das alles sichert nicht nur unsere Existenz (besonders als Tourismusregion), sondern schafft auch eine hohe Lebensqualität für die SalzburgerInnen. Sie begründen Ihre Entscheidung zum einen mit dem Fortschritt grüner Technologien. Hierbei frage ich mich aber, warum diese Entwicklung ein Tempo-Limit, das schon seit 18 Jahren von der Gesellschaft akzeptiert wird, ausschließt. Beides zusammen würde doch noch viel mehr zu einem effektiveren Immissionen-Schutz und einer Emissionen-Reduktion führen, oder nicht?

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geschätzte Frau Umweltlandesrätin: Ich denke wir sind in einer Zeit angekommen, wo es nicht mehr um politisches Kalkül und Klientelpolitik gehen kann, sondern vielmehr darum, gemeinsam elementare Maßnahmen umzusetzen, die die Schäden des Klimawandels zeitnah eindämmen. Natürlich ist mir bewusst, dass es dafür sehr weites politisches Umdenken braucht, aber ich bin davon überzeugt, dass es umso wichtiger ist, sich in seinem eigenen Umfeld so gut wie möglich einzusetzen. Unser Lebensraum, unser Zuhause ist Salzburg. Warum gehen wir nicht als Vorbild voran und setzen Maßstäbe für andere? Wir sollten großen Wert auf eine klimapositive Entwicklung legen und reduzierte Emissionen und Lärmschutz vor ein 130-Tempolimit stellen. Und bei dem schon so lange anhaltenden Argument, dass Klimaschutz so viel Geld koste (wenn man vergisst, dass die Auswirkungen des Klimawandels uns noch viel mehr Geld kosten werden), ist doch das Tempolimit einer der wenigen effektiven Maßnahmen, die kein Geld kosten.

Ich denke, die Entscheidung für die Aufhebung des Tempolimits löst deshalb ein so großes Unbehagen in mir aus, weil ich mich nach dieser Entscheidung sorge, wie Ihre Umweltpolitik in der Zukunft aussehen wird. Umweltschutz ist mir ein großes Anliegen, weil es die zukünftige Lebensgrundlage meiner Generation und allen Generationen nach mir betrifft. Aber auch, weil ich um den Verlust meiner so schönen und geliebten Umgebung bange. Ich würde mir ein generationenübergreifendes, gemeinsames Umdenken wünschen und nicht eine Politik des Rückschritts. Gerne würde ich sie bitten mir und allen Menschen, die ähnlich denken, entgehen zu kommen. Ich fordere hiermit ein Bestehenbleiben des flexiblen Tempolimits und das Vorlegen von umsetzungsbereiten Maßnahmen für den Klimaschutz im Land Salzburg ein.

Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von Ihnen freuen und bin jederzeit für ein Gespräch offen.

Mit sehr freundlichen Grüßen,







Elena Schmid, 5630 Bad Hofgastein