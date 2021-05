Ich lebe in der Nähe von Linz und lese regelmäßig die SN. Mit großem Interesse habe ich die Leserbriefe zu dem Thema "Verbot des Nacktbadens in Salzburg" verfolgt. In meiner Nähe gibt es zwei große offizielle FKK Strände. Ich kann die Offenheit und Toleranz der Besucher dieser natürlichen Badegelegenheiten bestätigen. Dort finden sich auch Familien mit Kindern, die so ein völlig entspanntes Verhältnis zum menschlichen Körper haben und es nicht notwendig haben, über ihr Handy Pornos anzusehen. Daher verstehe ich das Verbot der einzigen Gelegenheit zum natürlichen Baden überhaupt nicht.







Gerlinde Lattner, 4048 Puchenau