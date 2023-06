Offensichtlich sind alte Menschen nichts wert

Im SN-Bericht vom 15. 6. 2023 über das Senecura-Heim in Lehen wird berichtet, dass die Stadt mit "ihren eigenen Heimen personell verhältnismäßig gut dastehe" und Fr. Hagenauer meint, "wir lassen niemanden im Regen stehen".

Da bleibt mir die Luft weg! Das kleine städtische Seniorenheim Bolaring wurde im Mai/Juni 2022 offiziell aus "Pflegemangel" geschlossen und steht nun auf Kosten der Steuerzahler seit einem Jahr leer. Es wurde definitiv "im Regen stehen gelassen": Betagte Bewohner mussten sich einem Siedlungsstress aussetzen, den manche leider nicht lange überlebt haben. Ich als selbstständige Physiotherapeutin, die lt. Vertrag verpflichtet ist, die Bewohner "vorrangig" zu behandeln, wurde offiziell von der Schließung nicht informiert. Ich erfuhr davon während meiner Tätigkeit im Heim Mitte März von der sehr betroffenen Heimleitung. Grund für meine Entscheidung, 2005 den Mietvertrag für die Praxis zu unterschreiben, war jene Verpflichtung, das Heim physiotherapeutisch zu betreuen, da ich dadurch eine zumindest kleine existentielle Grundlage hatte. Dass mit der Schließung des Heims für mich ein Verdienstentgang bei gleichbleibender Miete entstanden ist, ist der Politik und Stadtgemeinde Salzburg bis jetzt herzlich egal.

Mit ein bisschen politischem Willen hätte man das Heim halten können. Milliarden Euro für einen fragwürdigen S- Link, aber kein Geld für drei zusätzliche Planstellen in der Pflege? Offensichtlich sind alte Menschen bei uns, im Gegensatz zu manch anderen Kulturen, nichts wert, obwohl sie es waren, die den Lebensstandard aufbauten, den jene, die nun über sie entscheiden, ganz selbstverständlich genießen.

Mir scheint, es gibt nur mehr ganz wenige Menschen in der Politik, die noch wissen, dass sie von der Bevölkerung einen Auftrag für die Bevölkerung haben, und einer davon ist Kay-Michael Dankl mit seiner KPÖ plus. Das Wort "Kommunismus" geht auf das lat. Wort "communis" zurück, das soviel bedeutet wie "allgemein, gemeinsam, gemeinschaftlich, öffentlich" - man findet es u. a. im Wort "Kommunikation" oder "common sense" - dem "Hausverstand" auf Englisch. Erstere findet zwischen Bevölkerung und Politik offensichtlich nicht statt und zweiterer steht sowieso auf der roten Liste der bedrohten Arten.

Solange Seniorenheime geschlossen werden, pflegende Angehörige am Burnout dahinschrammen, Elementarpädagogen/-innen am Rande der Erschöpfung rotieren, Kinder- und Jugendpsychiatrien aus den Nähten platzen, Wohnungen nicht mehr leistbar sind, aber dafür Chaletdörfer wie die Schwammerl aus dem Boden wachsen, musische Ausbildung und somit Sozialkompetenz, Bewegung und Sprachheilung für Kinder und Jugendliche gekürzt, aber dafür Tablets verteilt werden, um die digitale Verblöd . . . , äh Kompetenz zu fördern, solange die Natur zugepflastert wird und resourcenverbrauchende Anlagen für Sprühregen finanziert werden, anstatt Bäume zu pflanzen, solange uns eingeredet wird, die E-Mobilität und Digitalisierung seien die Lösung aller Probleme, anstatt Energie und Ressourcen zu sparen, solange brauchen sich die etablierten Parteien nicht wundern, dass sie nicht mehr gewählt werden. Sie haben das "Gemeinsame" aus den Augen verloren, sind wirtschafts- und machtpolitisch verstrickt und verzetteln sich in Egomanie.

Das Schlimmste daran ist, dass jene Partei, die die Spaltung der Gesellschaft perfekt beherrscht, in Salzburg nun da sitzt, wo sie zwei Drittel der Bevölkerung nie haben wollten!

Sonja Pirner, Physiotherapie Bolaring, 5020 Salzburg