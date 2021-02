Oh, du mein Österreich!

Wenn die Impfaktion genau so abläuft wie die Gratis-FFP-2-Maskenzustellung, dann sehe ich für die Bevölkerung schwarz. Ich bin 1941 in Salzburg geboren, lebe immer in der Stadt und seit 42 Jahren an der gleichen Adresse. Bis zum 31. 1. 2021 habe ich keine Masken erhalten. Wo sind diese?

Vielleicht wurden diese abgezweigt? Oder in Wien schlampig in der Organisation gearbeitet. Wenn wir, die Nachkriegsgeneration, so gearbeitet hätten, wäre mit dem ersten Lohn gleich dazu die Kündigung ausgesprochen worden. Österreich schafft sich schön langsam ab!

Gudrun Gull, 5020 Salzburg