Oh Tannenbaum - Weihnachten - Brauchtum

Zu Herrn Reitters Brief an die SN:

Dieser prächtige Baum im Hintersten wird sich freuen, wenn er zum Vorschein kommt. Neu aufgestellt, beleuchtet strahlt er und wird von vielen Menschen, vor allem von Kindern bestaunt. Wenn seine "Zeit" vorbei ist, wird er wieder abtransportiert, in Stücke geschnitten und vom Brauchtumsverein als Brennholz zu wohltätigen Zwecken versteigert. Früher oder später würde er sicher auch als Brennholz verwertet. So hatte er noch eine schöne Sinnvolle Zeit zur Freude der Menschen.

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen