Oh, wie ist das schön!

Es ist einfach sensationell, dass dem österreichischen Frauen-Nationalteam in einem an Spannung kaum zu überbietenden Match gegen Norwegen der hochverdiente Einzug ins EM-Viertelfinale gelang. Mit wie viel Herz und Leidenschaft das gesamte Team immer dabei ist, ist einfach schön anzuschauen. Nachdem bei der vergangenen EM das Halbfinale erreicht wurde, stehen Schnaderbeck & Co. nun bereits wieder unter den besten Acht in Europa. Können die ÖFB-Frauen an die starken Leistungen der Vorrunde anschließen, ist auch gegen Deutschland einiges möglich. Das Selbstvertrauen stimmt jedenfalls, um ein weiteres Sommermärchen zu schreiben. Die Daumen werden weiterhin fest gedrückt.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd