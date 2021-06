Ohne Bargeld geht nicht so viel schwarz

Es ist sicher kein Einzelfall, was da in einer Pongauer Gemeinde gelaufen ist. Selbst "die Spatzen pfiffen es vom Dach", dass da großzügig mit Bargeld umgegangen wurde. Aber irgendwann ist Schluss - was tun mit dem vielen Bargeld, das man heutzutage nicht einmal im Ofen verheizen kann? Aufs Sparbuch, schön aufgeteilt auf viele, um den "schwarzen Koffer" irgendwie wieder leer zu bekommen und entsorgen zu können. Ich denke, dass dieser Fall nur die "Spitze des Eisbergs" ist und es nicht wenige gibt, die jetzt weniger Freude mit dem Schwarzgeld haben.

Zu Recht, wird es doch dem "Gemeinwohl" vorenthalten und dann noch als geparktes Geld der Volkswirtschaft entzogen. Neben den Verfehlungen mit strafrechtlichen Folgen sehe ich ein moralisches Problem. Die Unverfrorenheit, die hinter diesem System steht. In Zeiten wie diesen merken wir, dass wir auf eine solidarische Gesellschaft angewiesen sind, wir sitzen im gleichen Boot.

Wie notwendig die geplante EU-Bargeldbeschränkung ist, zeigt dieser Fall klar auf. Mit 10.000 Euro ohnehin großzügig - meiner Meinung nach müssten auch 3000 ausreichen - gäbe es diese Bargeldflüsse nicht. Jede Rechnung müsste dann von einem Bankkonto überwiesen werden. Der Ruf, Steuerflüchtlinge zu stoppen, wird immer lauter, sie kosten Europa inzwischen das 30- bis 50-Fache der Armutsflüchtlinge. Wenn wir Corona halbwegs überstanden haben und uns dann die Schuldenberge beschatten, wird es auch Zeit sein, zu schauen, was aus dem Schwarzgeldmarkt zu lukrieren ist, bevor die Schuldenlast wieder allein die Kleinen betrifft.



Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen