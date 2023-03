Ohne Förderer wäre vieles nicht möglich

Unter der Überschrift: "Soll das Land bei der PMU einsteigen?" sprach Salzburgs SPÖ-Chef David Egger am 31. März 2023 im Lokalteil der SN davon, dass "die PMU am Gängelband privater Konzerne hänge".

Hier müssen wir Herrn Egger widersprechen, weil damit die Leistungen der Förderer/Mäzene der PMU (Paracelsus Medizinische Privatuniversität) herabgewürdigt werden. Ohne die Hilfe großzügiger Unterstützer, die niemals eine Gegenleistung verlangt haben, sondern lediglich an einer Weiterentwicklung der Medizin in Salzburg interessiert waren, wäre die PMU nicht entstanden. Dazu kommt, dass ohne die Hilfe vieler Förderer die Studiengebühren wesentlich höher sein müssten, als es derzeit der Fall ist. Das derzeit überaus großzügige Stipendiensystem der PMU - von dem immerhin zirka 25 Prozent aller Studierenden unmittelbar profitieren - wäre auch nicht denkbar. Ebenfalls mit Hilfe der Förderer und des Landes Salzburg konnte die Forschung an der PMU und am Uniklinikum Salzburg in hohem Maße intensiviert werden, wovon die Salzburger Bevölkerung unmittelbar profitiert.

Wenn Red Bull sich derzeit eine Änderung der Forschungsunterstützung mit mehr Fokussierung auf Querschnittslähmung wünscht, so ist es das Recht eines Geldgebers, solche Wünsche auszusprechen, zumal dieses Thema Red Bull durch die Wings-for-Life-Stiftung sehr am Herzen liegt. Im Übrigen hat Red Bull niemals eine Gegenleistung von der Paracelsus Universität verlangt und auf großzügigste Weise geholfen, dass Salzburg heute nicht nur in der Studentenausbildung, sondern auch in der medizinischen Forschung eine hohe Reputation aufweist.

Die Großzügigkeit vieler Persönlichkeiten und Unternehmen, aber auch des Landes Salzburg in den vergangenen 20 Jahren hat ermöglicht, dass die PMU heute eine Universität mit internationaler Reputation ist. Die Forderung von Herrn Egger nach einer erhöhten Zuzahlung des Landes ist nicht ungerechtfertigt, zumal die Absolventinnen und Absolventen durch ihre Arbeit in öffentlichen Krankenhäusern der Allgemeinheit zugutekommen.





Herbert Resch, Gründungsrektor Paracelsus Medizinische Privatuniversität