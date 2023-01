Ohne Klima kein Klimt

Zum Leserbrief von Karin Hnuta (SN, 23. Jänner): Von den Klimaprotesten möge man halten was man will. Aber, wenn so manche(r) sich mehr darum sorgt, Kunst nicht mehr in Ruhe genießen zu dürfen, dann bitte bedenken: Ohne radikale Änderungen in der Klimapolitik wird es auch bald keine Kunst mehr geben, die man genießen kann. Wie soll sich denn die Jugend sonst melden? Einen lieben Brief an das Christkind schreiben, wenn selbst eine mächtige christliche Partei antichristlich gegen "die Ausländer" mobil macht? Schön brav warten, bis alle Weltprobleme gelöst sind und dann leise aufzeigen und sagen "i warat a no do"? Im Parlament? Haben Sie dort den Sittenverfall dank FPÖ schon einmal im TV miterlebt? Es wäre besser, die Österreicher/-innen würden sich mehr über den grausigen Rechtsruck in Österreich aufregen als über die Taten eines Bruchteils einer Generation, die eine Vielzahl von Problemen stemmen muss, die sie selbst nicht geschaffen hat und die schier unstemmbar sind. Das hat nichts mit Terrorismus zu tun, sondern ist reiner Überlebensinstinkt. Dass selbst Kogler dieser Generation in den Rücken fällt, ist schon traurig genug. Ich verstehe die Jungen. Nicht sie sind das Problem, sondern eine Politik, geschaffen von Parteien, die sich nur noch um sich selbst drehen. Abgehoben und nur noch für das zahlende Klientel zuständig. Bei der einen Wählerschaft führt es zu Verdruss, bei der anderen zu Gleichgültigkeit und bei den Jungen nun zu Aktivismus. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, als verdrossene Wähler/-innen, die nur schimpfen aber selbst nicht aktiv werden. Aber wer weiß: Vielleicht will "die Politik" ja verdrossene Wähler/-innen, denn die sind leichter zu regieren und an der Nase herumzuführen.





Anna Schnöll, 5451 Tenneck