Ohne Kontrolle ist Tempolimit wertlos

Zum "Standpunkt: Auto fahren mit fremden Augen" (SN vom 25. Juli): Danke für diesen Artikel. Ich wohne in der alten Vogelsiedlung in Henndorf am Wallersee und merke täglich von 5.00 bis 23.00 Uhr, was Tempo 30 wirklich wert ist. Nämlich gar nichts! Seitdem drei Eschenbäume, deren Äste auf die Straße gefallen waren, entfernt worden sind, ist dieser Abschnitt zu einer Rennstrecke geworden. Wir waren froh, als die Gemeinde vor Jahren unserer Straße Tempo 30 verordnet hatte.

Auf mein Ersuchen bei der Gemeinde erfolgte pro Jahr ein Mal eine Tempomessung. Auskunft des Amtsleiters zum Ergebnis: "Es gibt nur sporadisch Geschwindigkeitsübertretungen." Eine Kontrolle der Geschwindigkeit in Tempo-30-Zonen durch die Polizei habe ich bisher in unserem Ort nicht feststellen können. Bei genauer Betrachtung der Fahrzeuge, die zu schnell unterwegs sind, musste ich seither feststellen, dass gerade jüngeren Lenkerinnen und Fahrern dieses Tempolimit vollkommen egal ist. Klimakrise hin oder her.

Auch ein Tempolimit mit 40 wird nicht den gewünschten Erfolg bringen, wenn die Autofahrerin oder der Autofahrer innerhalb der Ortsgebiete keine Kontrollen durch die Polizei zu befürchten hat. Tempo 30 spart zwar Sprit, aber Zeit ist viel wichtiger, so die Devise so vieler beim Einsteigen ins Auto.



Ernst Gfrerer, 5302 Henndorf