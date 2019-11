Ohne Verzicht wird es nicht gehen

Die derzeitigen Maßnahmen zur Senkung der CO 2 -Emissionen werden bei weitem nicht ausreichen, um die im Pariser Klima-Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen. Gemäß von IEA (Internationale Energieagentur) veröffentlichten "World Energy Outlook" ist das Gegenteil der Fall und die CO 2 -Emissionen dürften sogar deutlich zunehmen.

Bergsteigerlegende Reinhold Messner wertet Greta Thunbergs Aktionen positiv. Sie trage viel zur allgemeinen Bewusstseinsbildung bei, doch den Klimawandel aufzuhalten werde ohne Verzicht nicht möglich sein.

Was nützen die Bestrebungen, Verbrennungsmotore auf elektrische Antriebe umzustellen, wenn Strom nach wie vor in kalorischen Kraftwerken gewonnen wird? Österreich ist zwar in der glücklichen Lage, die Wasserkraft zur Stromerzeugung zu haben, doch Umweltverschmutzung macht nicht an den Landesgrenzen halt, sie ist ein globales Problem. Die CO 2 -Emissionen durch Kohlekraftwerke waren noch nie so hoch wie jetzt, Tendenz weltweit nach wie vor steigend.

Solange Kerosin unversteuert bleibt und die Flugtickets von der Mehrwertsteuer befreit sind - solange Kreuzfahrten mit Schiffen stattfinden, die mit dem umweltschädlichsten Abfallprodukt Schweröl angetrieben werden - solange großflächig Pisten für Nachtschiläufe beflutet werden, obwohl es bei Tageslicht und Sonnenschein viel schöner wäre - solange jedem Verkaufserfolg nachgelaufen wird, wie beispielsweise E-Bikes, E-Scooter etc. - solange ausschließlich Gewinne und Profite das Maß der Dinge sind - solange wird sich in unserer Fun- und Spaßgesellschaft bezüglich des Klimaschutzes nichts ändern und wir treten weiter auf der Stelle.

Norbert Hüttel, 4400 St. Ulrich bei Steyr