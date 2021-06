Ohne Zweifel eine Lebensgeschichte

"Ohne Zweifel für die Schwächeren" - ein Lebensprogramm, das heutzutage nicht so häufig öffentlich zu erleben ist. Das Gutmenschentum ist ja ausreichend verhöhnt und abgewertet worden. Nun ist das Lebensmotto Wolfgang Radleggers zum Titel eines Buchs geworden, das ich vor Kurzem mit großem Gewinn gelesen habe. Und es ist mir ein Bedürfnis, ihm auf diesem Wege dafür zu danken. Ganz selten traf ich auf Bücher, die eine Lebenszeit so persönlich und zugleich die Zeitgeschichte so umfassend und fesselnd beschreiben wie dieses Buch. Nicht nur meine Generation - ich werde 85 - auch die Generationen, die nach uns kamen, haben diese Zusammenschau von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen kaum je im Unterricht erfahren. Noch weniger den Bezug zu jenen, die als die Schwächeren erst gar keiner Erwähnung wert schienen. Und so nötig wäre es, die Geschichte zu kennen - nicht nur die eigene - und die komplexen Zusammenhänge; das, was auf der Welt gleichzeitig geschah - und das, was daraus folgte; die Erzählung der Handelnden, aber auch das Erleiden der vielen, die im Narrativ oft genug untergehen. Danke, Wolfgang Radlegger, für diese immense Arbeit - und danke, für dieses Lebensmotto, das uns allen ein guter Wegweiser sein könnte und das uns ermutigt - in einer Zeit, da die Komplexität der Ereignisse, die Unüberschaubarkeit der Zusammenhänge, die Widerwärtigkeit der tagesaktuellen Politik oft dazu verführen, zu resignieren, das Recht auf Empörung aufzugeben, die Pflicht zu Anteilnahme und tätiger Beteiligung erlahmen zu lassen -, jeden Tag von Neuem nach der heutigen Aufgabe, den heutigen Möglichkeiten und den Menschen zu suchen, die auf unterschiedlichste Weise ihr Engagement einzubringen bereit sind.



Eva Maria Dechant, 5061 Elsbethen