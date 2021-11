Ohrfeige für alle Ärzte und Pfleger

Dass ein Protestzug gegen die Coronamaßnahmen bewusst am Landeskrankenhaus vorbeigeführt und medizinisches Personal beschimpft wird, in Wien akut an Covid erkrankte Patienten, Ärzte/-innen und Pfleger/-innen als Lügner beschimpfen und ähnliche Vorfälle sind eine schallende Ohrfeige in das Gesicht aller medizinischen Tätigen. Gerade in unserem Beruf ist viel Empathie nötig. Kann man unter solchen Umständen eine solche noch weiter aufbringen. Offensichtlich schätzt ein Teil der Bevölkerung unsere Arbeit nicht - hasst sie sogar - diese Erkenntnis wird an vielen medizinisch Tätigen wohl nicht spurlos vorübergehen.





Dr. Peter Seitinger Arzt für Allgemeinmedizin, 5020 Salzburg