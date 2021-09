Olympia und China

Wer das Buch "die Kronzeugin" von Sayragul Sauytbay und Alexandra Cavelius liest, wo von ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen in der Province Xinjiang in China berichtet wird, veranlasst durch die KPCh. Herr Bach, wie kann man dort in China Olympische Spiele abhalten?

Die Olympischen Spiel stehen für ein friedlichen Wettkampf unter den Völkern miteinander und nicht für Menschenrechtsverletzungen in diesem Ausmaß wie in China. Ich weiß, dass Sie als oberster Olympionike die Politik aus den Spielen heraushalten wollen, nur Autokratischen Staaten wie China missbrauchen solche Großveranstaltungen zur Machtdemonstration. Der Westen wie EU, Österreich usw., die immer auf die Menschenrechte bei gewissen Ereignissen verweisen, schicken Sportler zu den Olympischen Spielen 2022 nach China. Was sind wir Westler doch für Heuchler. Der drei Stufenplan von der KPCh beinhaltet böse Überraschungen für westliche Demokratien bis 2049. Das Dokument Nr. 9 vom Jahre 2013, Verfasser ist Xi Jinping, beinhaltet die sieben gefährlichsten Strömungen für China. Das sind zum Beispiel Demokratien westlicher Prägung, Menschenrechte oder Pressefreiheit usw. Wir Demokraten haben die Pflicht, unsere Werte gegenüber Autokraten zu verteidigen. Die Demokratie ist keine besonders gute Staatsform, aber sie ist die beste, die ich kenne. Es ist somit mein Wunsch, keine Sportler von Österreich und der EU zu den Winterspielen 2022 in Peking zu entsenden, denn wie in der Antike so auch in der Neuzeit sind für mich die Olympischen Spiele gescheiter und haben nie Kriege verhindert.





Oswald Klettl, 6922 Wolfurt