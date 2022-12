Oma- und Opadienst gegen Einsamkeit

Wir Menschen sind von Natur aus soziale Lebewesen und menschliche Gesellschaft und sinnvolle Aktivitäten sind eine wichtige Grundlage für unser Wohlbefinden. Der Oma- und Opadienst des Katholischen Familienverbandes setzt genau in diesem Bereich an. Junge Familien sind gelegentlich auf Unterstützung angewiesen, da sie durch berufliches Engagement und Erziehung ihrer Kinder manchmal an ihre Grenzen stoßen. Die eigenen Großeltern sind nicht immer verfügbar, zum Beispiel weil sie selbst noch berufstätig oder nicht vor Ort sind.

Eine Leihoma oder ein Leihopa können hier Abhilfe schaffen. Sie erfüllen mit ihrer Tätigkeit eine wichtige soziale Aufgabe, die ihnen selbst Zufriedenheit und Freude bringt. Die Leihgroßeltern werden von den betreuten Kindern meist schon ungeduldig erwartet. Sie sind durch ihre soziale Tätigkeit familiär eingebettet und sehen in ihrer Aufgabe Sinn für ihr Leben.

Der Katholische Familienverband sucht laufend neue Leihgroßeltern und übernimmt Vermittlung, fachliche Betreuung und Versicherung.

Dr. Marie-Luise Zuzan, Katholischer Familienverband, 5020 Salzburg