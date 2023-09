Opern müssen nicht modernisiert werden

Ich bin Auslandsösterreicherin, in der Getreidegasse geboren und aufgewachsen, stamme von einer musikalischen Familie ab. Mein Vater war Musiker im Mozarteum Orchester und meine Schwester Opernsängerin. Was ich damit sagen will, ich wuchs mit Musik in Salzburg auf.

Als Erwachsene zog es mich in die Ferne nach Kanada, wo ich bis heute in Montreal sowie auch in Florida lebe. Ich komme jedoch mindestens zwei Mal im Jahr in meine schöne Heimatstadt zurück.

Ich liebe die Salzburger Festspiele und muss gestehen, dass ich sehr empört bin über den modernen "Zirkus", der hier aufgeführt wird. Es ist eine Schande, wie das Publikum an der Nase herumgeführt wird. Es wird ihm weiß gemacht, dass man Opern modernisieren muss, denn man soll ja mit der Zeit gehen! Nein, meine Damen und Herren, das muss man nicht!

Als ich das ach so karge graue Bühnenbild von "Figaros Hochzeit" mit der Gräfin in der Badewanne sitzend ansah und sie ihre Arie darin mit ihrem Rücken zum Publikum singen musste, sowie weitere unästhetische obszöne Darstellungen oder Falstaff mit der Swimmingpool-Szene usw. mir anschauen musste, da war ich äußerst schockiert. Ich gehe doch nicht in die Oper, um nur die Musik und die Stimmen zu hören, nein, ich möchte zurück versetzt werden in die Zeit des Komponisten mit den prunkvollen Bühnenbildern und den exquisiten Kostümen der Epoche, denn das nenne ich ein Elixier für meine Augen, eine echte Augenweide.

So weit ich es wahrnehmen konnte, waren Inländer sowie Ausländer über die Festspiele empört und einige meiner Freunde verließen sogar die Aufführungen in der Pause hoch enttäuscht. Ist es das, was die "Inszenierer" der Festspiele erreichen wollen? Oder wollen sie nur Geld sparen, denn Bühnenbilder und Kostüme kosten einiges? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sänger sich wohl fühlen in ihren Anzügen und Swimmingpools auf der Bühne. Man kann sich doch viel besser in seine Rolle hineinsteigern, wenn man die zeitgemäße Kleidung trägt, siehe z. B. in Filmen wie "Bridgerton" oder "Outlander", wo sich die Schauspieler dank ihrer schönen Kostüme voll in ihre Rolle versetzen können.

Ist es nicht schön, der heutigen Jugend zu zeigen, wie es anno dazumal aussah? Mit prachtvollen Kostümen und fantasievollen Bühnenbildern? Moderne Kleider und Bilder kann ich heutzutage jeden Tag sehen und kaufen, jedoch epochale Kostüme sind etwas Rares und bedürfen eines viel größeren Aufwandes an Entwurf der Meistercouturiers, so wie Bühnenbildner ihre künstlerischen Fähigkeiten der alten Zeit uns wiederbringen und darstellen könnten.

Somit kann ich nur hoffen, dass die Salzburger eines Tages wieder zu den "alten" zeitgetreuen Opern und Schauspieldarbietungen zurückkehren werden. In der Zwischenzeit werde ich meine Opern in unserem reizendem Opernhaus in Sarasota, Florida, weiterhin genießen, denn dort gibt man sich noch viel Mühe, alle Opern so gut es geht in ihrer Originalfassung darzubringen.



Christine Pfleger, Montreal