Opfer für das Fetisch Auto

Es gäbe ein ganz einfaches Rezept, um die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten über Nacht zu halbieren. Man müsste nur über die Grenze in die Schweiz schauen! Maximal 120 km/h auf der Autobahn, 100 auf Schnellstraßen, 80 auf Landstraßen, minimale Toleranzen, hohe und progressiv ansteigende Strafen bis zu einem Monatseinkommen oder Beschlagnahme des Fahrzeugs, strenge Verkehrskontrollen.

Auch in Skandinavien ist es ähnlich. Leider fehlt bei uns der politische Wille, so etwas durchzusetzen, weil das Volk es nicht will. Jede Regierung, die Ähnliches vorhätte, wäre über Nacht abgewählt. Also bringen wir dem österreichischen Fetisch Auto weiter unnötige hunderte Opfer pro Jahr!

Dkfm. Rainer Rigele, 1080 Wien