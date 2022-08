Opposition und Demokratie

Herr Moy kritisiert in seinem Leserbrief die Rolle der Opposition, da sie die Regierung kritisiert (anpatzt). Es zeichnet eine funktionierende Demokratie aus, dass mehrere Parteien mit verschiedenen politischen Ideen sich um die Gunst der Wähler bemühen und dies auch lautstark kundtun.

Es gab und gibt Länder (Pseudodemokratien), in welchen die Opposition die Regierung nicht kritisiert(e). Das war z. B. mit der Sozialistischen Einheitspartei in der ehemaligen DDR so. Hier haben sich alle Parteien zum Schulterschluss gefunden. Auch Putin und seine Partei werden von der Opposition nicht angepatzt und können zum "Wohle ihres Volkes" ungehindert agieren. Orbán hat es bald geschafft. In all diesen Ländern berichteten oder berichten die Medien "objektiv" ganz im Sinne der Regierungsparteien. Wollen wir das?

Ich darf nochmals ein Zitat von Winston Churchill dazu aufwärmen: "Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind."

Solange wir eine funktionierende Parteien- und Medienlandschaft haben, auch wenn es manchmal anstrengend ist, fühle ich mich in Österreich wohl.





Hans Georg Wallner, 5722 Niedernsill