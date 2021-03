Oppositionsparteien sollten Regierung unterstützen

Die Glosse von Alexander Purger in den SN vom 4. März entspricht ganz meinem Eindruck von der gegenwärtigen politischen Lage. Die Oppositionsparteien verzetteln sich in ihrem Bemühen, die Regierung und ihre Repräsentanten in ein strafrechtlich relevantes Eck zu drängen. Sie und ihre Handlanger scheuen auch nicht davor zurück, ihre sogenannten aufdeckenden Erkenntnisse selbst auf eine Weise zu beschaffen, die äußerst fragwürdig ist.

Ich würde mir wünschen, dass sich die Opposition mehr mit der, die Bürger schwer belastenden, Pandemie befasst. Dazu sollten sie konstruktive Vorschläge machen und sich nicht in sinnlosen und eigentlich ziemlich kindischen Attacken verzetteln. Tatsächlich strafbares Verhalten kann man ruhig den österreichischen Gerichten zur Bearbeitung überlassen.



Dr. Anneliese Grafinger, 5020 Salzburg