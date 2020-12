Oppositionszeugnis unbefriedigend

Es ist an der Zeit, die Opposition, vor allem die SPÖ, in die Schranken zu weisen und die teils unsachlichen sowie auch unbegründeten Kommentare und Vorwürfe zu unterlassen. Man betrachte die schwierigen Zeiten, durch die Covid-Pandemie verursacht, hat die Bundesregierung durchaus sehr gut agiert. Sie musste schnell auf diese Herausforderung reagieren und versuchen, gegenzusteuern. Das ist im Großen und Ganzen sehr gut gelungen und wir haben entsprechende Anerkennung von anderen Staaten. Es ist mir unverständlich, warum die Oppositionsparteien vermehrt auf den Regierungsparteien herumhacken, zumeist unsachlich. Dass Fehler in der Gesetzgebung aus der Eiligkeit heraus aus heutiger Sicht passiert sind, ist mehr als verständlich. Wenn ein Prozedere zu einer Gesetzgebung und aus Sicht des VfGH nicht eingehalten werden konnte und Gesetze und Verordnungen heute auch nicht mehr gültig sind, dann hätte der Herr VfGH-Präsident sich anders ausdrücken können. Er möge in Zukunft vorher nachdenken und seine Sichtweise der Ausnahmesituation anpassen können. Und es ist nichts passiert, was der Demokratie schadet bzw. geschadet hat. Die SPÖ durch ihre verschiedenen Präsentanten hätte vermutlich nicht so agiert, wie es die derzeitigen Regierungsparteien gemacht haben. Sie hat auch nicht die entsprechenden Personen, die dazu fähig werden. Das meint sogar Herr Doskozil in manchen Aussagen. Ich mag einfach nicht mehr diese Anpatzungen hören und lesen. Es ist unwürdig und bringt den Oppositionsparteien sicherlich nicht mehr Stimmen bei den nächsten Wahlen. Das hoffe ich jedenfalls. Der jetzigen Bundesregierung wünsche ich viel Erfolg und auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zur Bewältigung der derzeitigen globalen Krise.





Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Salzburg-Bergheim