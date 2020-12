Optionale Optimierung des Schafbergerlebnisses

Im Zuge der angestrebten Gewinnoptimierung des Tourismus - Feldes der Salzburg AG darf bei all dem Rauschen im Leserbriefblätterwald tunlichst nicht darauf vergessen werden, dass bei der bahnbrechenden und exorbitant formschönen Konstruktion, welche sich nahezu nahtlos in das - in jeder Hinsicht - langweilige und überholte "Natur-Konzept" fügt und selbiges gleichzeitig ad absurdum führt, auf etwas Maßgebliches vergessen wurde!

Dieser wahrhaftige Meilenstein abendländischer Architektur muss doch in jedem Fall überdacht werden, da ja bis auf den scheinbar schwebenden "Gänsehaut-Bereich" auf das trockene Haupt des überaus geschätzten Gastes Bedacht genommen wurde.

Nur auf eben diesem luftig konzipierten "Balkon zum Attersee", der in seiner bestechenden Schönheit über der Steilwand thront, droht der sensible Ausflugsgast bei widrigen Wetterverhältnissen mit unangenehmen Witterungsbedingungen konfrontiert zu werden.

Das aber darf nicht sein!

Das notwendige Dach könnte, stilistisch zwar gewagt, jedoch ganz im Sinne der touristisch getriebenen Völkerverständigungsambitionen und als kleiner, freundlicher Gruß an unsere geschätzten Besucher aus dem asiatischen Raum in einer fernöstlichen Pagoden- oder Baldachin-Konstruktion ausgeführt werden.

Eine etwaige Deckung mit Reisstroh muss nicht sein, dürfte aber vom staunenden Besucher als pfiffiges i-Tüpfelchen wahrgenommen werden.

An anderer Stelle im Gipfelbereich (selbstredend beschwerdefrei zugänglich und witterungsgeschützt) böte sich zudem die Aufstellung eines zünftigen Watschenmanns an, wobei dieser von der Optik her - leise selbstironisch (!) - an das Aussehen eines durchschnittlichen Bewohners des, nicht nur von der Natur, sondern auch von der Salzburg AG so reichhaltig beschenkten, Wolfgangsee-Gebietes angelehnt sein sollte.



Falko Feitzinger, St. Gilgen