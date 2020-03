Ordentlicher Zivilschutz

Wenn man dem Coronavirus etwas Gutes abringen kann, dann dass die Krise das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für einen ordentlichen Zivilschutz gestärkt hat.

Hoffentlich wird die Lage nicht so schlimm werden, dass das Bundesheer wichtige Teile der Versorgung besonders im Gesundheitswesen übernehmen muss. Ich habe zwar volles Vertrauen in die Fähigkeiten und Motivation der Männer und Frauen, aber die Politik hat in der Vergangenheit beim Bundesheer so oft den Rotstift angesetzt, dass es nicht mehr für einen ordentlichen Schutz vor Bedrohungen sorgen kann.

Christian Gschwendtner

5101 Bergheim

Quelle: SN