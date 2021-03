Ordnung für mein Leben

Das Durcheinander, die Unordnung ist's oft, die so viel an Energie raubt. Auch wenn wir manchmal humorvoll sagen: "Das Genie beherrscht das Chaos" so sehnen wir uns doch nach Klarheit und Durchblick. Was könnte da hilfreich sein? Ich will es versuchen mit dem Gedanken, dass mein Leben begrenzt ist, dass ich früher oder später zu gehen habe. Geboren werden und Sterben gehört zum Leben dazu. Sterben ist nicht ein Versagen der Medizin, es gibt vielmehr jedem Tag seine Einmaligkeit. Corona legt dieses Thema ungeschönt auf den Tisch. Es kann sein, dass diese Krankheit zu meinem Tod führt. Meine Lebenszeit ist begrenzt. "Herr lehre uns, dass wir sterblich sind, damit wir klug werden!" So lesen wir es im Alten Testament. Diese Klugheit soll mir helfen, meinen "Saustall"aufzuräumen. Ich muss selber so kräftige Ausdrücke wählen, damit ich die Dringlichkeit sehe und dadurch zu einer neuen Lebensqualität finde. Gelegentlich begegne ich Menschen mit dieser inneren Freiheit. Mit ihnen zu reden tut gut. Da ist jemand, der genießen kann, sich an wenigem freut und großzügig gibt, weil er weiß, dass er sich nichts mitnehmen kann. Vielleicht wäre dies Anstoß, mit der Maßlosigkeit und ihren verheerenden Folgen besser ins Reine zu kommen.





Johann Hammerl, 4822 Bad Goisern