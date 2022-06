Ordnungsruf, Herr Schnöll!

1. Es sind nicht nur die lernschwächsten Jugendlichen, die sich für eine Lehre entscheiden. Es sind vielmehr sehr motivierte, leistungsfähige und -willige Menschen, die sich für eine Lehre, wie mein Sohn, meine jungen Feuerwehrkameraden, die durchaus in BMHS bestehen würden. Und was soll Ihrer Meinung nach mit lernschwachen Jugendlichen geschehen? Perspektive Hilfsarbeiter, wenn man kaum noch jemanden via Aufnahmsprüfung in die BMHS lässt und gerade diese dann keine Chance auf Lehre hätten?

2. Fachschulen sind keine Aufbewahrungsstätten, ich könnte Ihnen viele berufliche Karrieren nennen. Vom gehobenen Management, Meisterprüfungen, Betrieben, die bereits vor dem Schulabschluss tolle Jobangebote geben.

3. Warum darf es keine Berufsreifeprüfung geben, die es immer gegeben hat? Darf eine (ehemaliger) Lehrling sich nicht qualifizieren und studieren?

4. Es gibt immer noch genügend Unternehmen, die sich Lehrlinge aussuchen. Offensichtlich sind sie attraktive Arbeitgeber. Gutsherrenart, wo man für eine Lehrstelle zahlen musste, ist vorbei, Lehrlinge als unterbezahle Hilfsarbeiter zum Jausenholen oder Zusammenräumen spielt es halt nicht mehr.

Herr Schnöll, wir leben im 21. Jahrhundert, wo sich jeder für seinen beruflichen Weg entscheiden darf, ob über Lehre, Schule, Fachhochschule oder Universität. Wir leben auch nicht im Kommunismus, wo die Planbehörde über Berufswege entschieden hat. Ob der Mensch nun mit seiner Ausbildungsentscheidung zufrieden ist, regelt auch der Markt. Berufszufriedenheit, Gehalt, Karriere - die Wege sind heute sehr individuell geworden. Und das ist gut so.

Das sage ich Ihnen als begeisterter, aktiver Lehrer. Job einer BHS-Absolventin mit ausgezeichneten Maturaerfolg in dieser Woche: Köchin. Nur um ein Beispiel zu nennen. Meine Fachschulabsolventinnen, die nächste Woche absolvieren, haben alle einen qualifizierten Job in der Tasche oder sie starten mit einer Pflegeausbildung. Das ist Realität im Jahr 2022.



MMag. Peter Atzmanstorfer, BMHS-Lehrer, 4822 Bad Goisern