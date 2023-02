ORF Sparpläne dürfen keinen wichtigen Kulturboten treffen

Geht es nach den Plänen des Hobbyboxers Roland Weißmann, so wird das "RSO" in Bälde brutal aus dem ORF geboxt und wird fraglos in eine heikle k.o.-Gefahr geraten. Wieder einmal gerät jener Teil des ORF in Gefahr, der wohl den international renommiertesten Bereich unserer Rundfunkanstalt darstellt. Dabei können sich die Aktivitäten dieses österreichischen Spitzenorchesters wahrlich sehen lassen. Das dürfte aber bei der Erstellung des auch betriebswirtschaftlich durchaus schwächelnden und uninspirierten Sanierungskonzepts übersehen worden sein.

Nun gut, was tun? Ein bizarrer Vorschlag vielleicht - doch warum nicht: die Bundesländer mögen auf ihren "Kulturförderungsbeitrag" (wofür eigentlich?) verzichten beziehungsweise die Kultur wirklich fördern - zum Beispiel durch Erhaltung des RSO, das ja österreichweit auftritt und ein wahrer Kulturbote ist.

Eine überschlagsmäßige Rechnung zeigt, dass dies sich spielend "ausgeht" (das RSO weist ja sowieso eine gewisse Eigendeckung auf, aber in der ORF-Generaldirektion weiß man(n) das offenbar nicht).

Als Wiener richte ich diesen Vorschlag auch - indirekt - an "meine" Kulturstadträtin, die übrigens bereits deutlich vernehmbar gegen den Sanierungsplan protestiert hat. Jetzt sollten halt Taten folgen ...





Dr. Rudolf Pavuza, 1190 Wien