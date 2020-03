ORF stellt Pirnis Plattenkiste auf das Abstellgleis

Seit vielen, vielen Jahren erfreuen Reinhard Pirnbacher und seine charmante Gattin Edith Schiller jeden Sonntag eine große Fangemeinde mit ausgesucht guter Unterhaltungsmusik und viel Wissenswertem zur Musikgeschichte. Das soll ab April nach dem Willen der Verantwortlichen im ORF anders werden und Ende März soll Pirnis Plattenkiste letztmalig gesendet werden. Diese Sendung wird, wie keine andere Sendung des ORF-Landesstudio Salzburg, weltweit gehört und erfreut alle Generationen.

Wie solche Entscheidungen zu Stande kommen, ist schwer bis gar nicht nachzuvollziehen. So sehr der ORF ein vorbildliches Informationsmedium ist, so sehr hapert es bei der Unterhaltung. In Zeiten wie diesen ist unbeschwerte Unterhaltung mit Tiefgang unverzichtbar - vielleicht überlegen es sich die Verantwortlichen ja noch einmal, man darf auch zurück rudern! Die große Anhängerschar von Pirnis Plattenkiste wünscht sich diese Sendung auch über Ende März 2020 hinaus - vielleicht findet sich ja auch ein Privatsender, wenn schon der staatliche Rundfunk glaubt, auf diesen Imageträger verzichten zu können.



Hildegard und Gunter Mackinger, 5020 Salzburg