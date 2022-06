Organisierte und kontrolliere Betreuung von Senioren

Die Betreuung Pflegebedürftiger zu Hause gehört ausschließlich in die Hände der gemeinnützigen Organisationen. Die zahlreichen Vorteile beispielsweise: Kontrolle der Betreuung, Vermeidung von Betrug wie unprofessionelle Betreuung durch ausländische Betreuer/innen und auch die Ausbeutung durch deren Entsender; verlässliche Ansprechpartner für Angehörige; Synergieeffekte durch Bündelung von Leistungen in einzelnen Haushalten - nicht jeder Betreute bedarf einer 24 Stunden-Anwesenheit, soziale Kontakte können vermittelt werden; eine bessere medizinische Überwachung; Ernährungskontrolle; Initiieren von körperliche Aktivitäten; etc etc. Wesentlich wäre die Anforderungen an jede Gemeinde, eine Liste von Ehrenamtlichen (mit Aufwandsentschädigung) für Hausbesuche und von Interessenten für die Besuchstätigkeit zu erstellen. Ferner sind Räume zur Verfügung zu stellen, wo sich Senioren/-Innen zu verschiedenen Aktivitäten wie Gedächtnistraining, Spiele etc. treffen können.



Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen