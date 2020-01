Ortskernbelebung für Gemeinden

Über das Engagement der Landesregierung ist absolut nichts einzuwenden - im Gegenteil, es ist sehr ehrenwert.

Doch dazu gehört mehr, als nur darüber zu sprechen und einen Budgettopf zu befüllen. Sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen, die Leute zu motivieren, weiterzumachen, neuen Gewerbetreibenden zu gratulieren, dass sie sich in der heutigen Zeit auch trauen, einen neuen Laden am Land zu eröffnen. Wir haben Mut zur Veränderung, doch wir brauchen auch Menschen, die sich dem anschließen, und Politiker, die zu 100 Prozent hinter dem stehen, was sie angekündigt haben, sonst macht das keinen Sinn. Natürlich ist es heutzutage eine Gratwanderung, entweder große Gewerbeflächen noch mehr zu erweitern (Europark) und damit noch mehr zu zentralisieren oder eben der Infrastruktur am Land doch (wieder) eine Chance zu geben. Meiner Meinung nach ist ein gesunder Mix erforderlich und es würde mich freuen, wenn die geplanten Maßnahmen nicht im Sand verlaufen und eine ordentliche Bewerbung der Ortskerne in naher Zukunft erfolgen wird.

Das Budget sollte ja vorhanden sein!



Werner Schabauer, 5111 Bürmoos