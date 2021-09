Ortsumfahrung Puch ist schön geworden

Vollendet sind die Arbeiten an der Halleiner Landesstraße im Bereich des Ortszentrums Puch. Zu danken ist dem Bürgermeister, der Gemeindevertretung, den Straßenbauingenieuren der ausführenden Firmen sowie den fleißigen Arbeitern und Lkw-Fahrern. Die Warterei an den Ampeln hat sich ausgezahlt. Ich bin fast täglich hier durchgefahren. Am 9. September hat man bereits die Straßenmarkierungen aufgemalt. Schön ist es geworden! Bewahrheitet hat sich wieder die dritte Strophe unserer Landeshymne: " Sollten die Länder der Welt wir durchwallen, keins kann, o Heimat, dir werden gleich . . . Du, der in ewigen Höhen da droben, breite die Hände und schirme dies Land!"





Wolfgang Brudl, 5411 Oberalm